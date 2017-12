A Quarto Grado i messaggi fra Veronica e il suocero. E non c'è nulla. VIDEO

Santa Croce Camerina - La trasmissione televisiva "Quarto Grado", andata in onda ieri sera su Rete 4, torna ad occuparsi del caso Loris Stival e in particolare del presunto movente che avrebbe determinato la morte del bambino di Santa Croce. Durante la trasmissione, sono stati fatti vedere alcuni messaggi che Veronica e Andrea Stival, suo suocero, si sono inviati nel 2014.

Per ammissione di entrambi, l'invio di messaggi si è intensificato dopo che la figlia di Andrea Stival ha lasciato casa. Eppure, non ci sono telefonate in orari particolari, cioè dalle 23 alle 7 del mattino e non ci sono nemmeno messaggi maliziosi che potrebbero far pensare ad una relazione fra i due. I messaggi sembrano quelli di due persone che hanno un ottimo rapporto personale: Andrea, infatti, manda dei messaggi appellando Veronica come "la mamma dei miei nipotini".

La stessa Andreina, la compagna di Stival, la cerca spesso per trascorrere le giornate tutti insieme. Secondo l'avvocato di Andrea Stival, il dottor Biazzo, Veronica ha tirato in mezzo il suocero perchè era l'unica persona che frequentava, in quel momento, la sua casa, visto che il marito non c'era per motivi di lavoro. Ma l'avvocato della donna, Francesco Villardita, ribadisce che Veronica vuole un confronto all'americana con il suocero durante il processo.

Veronica, comunque, anche per gli ospiti in studio durante la trasmissione, appare davvero come una donna poco credibile: "uno, nessuno, centomila", viene definita e vengono ricordate le varie "fasi" attraversate dalla donna: quella della madre disperata sul luogo dell'omicidio o quando si è finta pazza cantando una canzone di Simone Cristicchi su una sedie. Infine, la mamma affettuosa che, nel giorno dell'anniversario della morte del figlio invia una lettera alla memoria del suo bambino. La prossima udienza per il processo d'appello è prevista per il 15 febbraio. In quell'occasione, parleranno le parti civili.

Veronica quarto grado from Irene Savasta on Vimeo.