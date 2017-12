Scicli, Basile Pasticceri ringrazia tutti i suoi clienti

Scicli - A Natale è bello illuminare la vetrina, esporre l’albero coi decori, confezionare i regali, attendere Gesù bambino che nasce.

Questo Natale abbiamo deciso di fare qualcosa in più: ringraziare.

Era dicembre di 25 anni quando nostro padre Pippo Basile decise di aprire una nuova pasticceria a Scicli in Viale Primo Maggio.

Era un giorno freddo e piovoso ma c’era tanta voglia di ricominciare a lavorare.

Sono passati 25 anni e anche un cambio generazionale adesso con i figli Davide e Mariagrazia.

Questo Natale è importante anche perché siamo grati e felici di questo traguardo.

Vorremmo dire grazie a Scicli e agli sciclitani, “nuovi” e non, che da quando ci troviamo qui, in Viale Primo Maggio, hanno creduto alla bontà dei nostri prodotti.

Vorremmo dire un grande grazie a te che affettuosamente vieni ogni domenica a comprare i dolci che allietano la tavola della tua famiglia.

Grazie a te che, al ritorno delle ferie, hai detto un: “Ci siete mancati”.

Grazie a te che, quando in estate vieni in vacanza a Scicli, non manchi mai di venirmi a trovare per una granita o una brioche.

A te che, di ritorno dalle vacanze a Scicli, metti in valigia una scatola di Biscotti Basile.

A te che a Natale hai scelto di regalare i nostri biscotti di mandorla o panettoni ai tuoi amici. Oppure li hai ordinati per te ricevendoli comodamente a casa.

A te che da anni scegli per il compleanno dei tuoi cari le torte Basile.

Grazie a tutti quelli che hanno apprezzato fin da subito i biscotti di grani antichi siciliani.

Grazie a te che al turista in visita Scicli gli raccomandi di assaggiare la Testa di Turco di Basile.

Grazie e te che passi per un caffè e una cassatina.

Grazie a tutti voi, ad ognuno di voi, che ci avete scelto per portare gioia nella intimità delle vostre case.

Vi auguriamo Buon Natale e Buon Anno.



Basile Pasticceri dal 1966

Viale I Maggio n. 3

Scicli (RG)

Tel 3336785876

www.basilepasticceri.it