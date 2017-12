WhatsApp. Arrivano le videochiamate di gruppo

WhatsApp. #Whatsapp è in continua evoluzione e aggiornamente. Da poco abbiamo visto l'introduzione di due nuove funzionalità che riguardano le registrazioni vocali e la possibilità di eliminare i messaggi inviati. Per quanto riguarda le note vocali, non sarà più necessario tener premuto l'apposito tasto per tutta la durata della registrazione, ma attraverso uno swipe verso l'alto potremmo continuare a registrare senza utilizzare il dito.

Un'altra novità molto attesa è stata quella della possibilità di eliminare i messaggi inviati. Questa modalità ha stupito tutti, ma purtroppo in tanti si sono lamentati del tempo limite dei sette minuti, termine oltre il quale non sarà più possibile eliminare i messaggini.

In arrivo altre due novità

Ma fra le soprese del sistema di messaggistica istantanea di WhatsApp anche alcune invenzioni contenute in due nuovi aggiornamenti che arriveranno senza che gli iscritti se ne accorgeranno. A breve saranno disponibili le chiamate di gruppo, sia audio che video ed anche la condivisione della propria posizione sempre nei gruppi. Quest'ultima funzione è sicuramente utile quando in un gruppo di amici c'è bisogno che qualcuno raggiunga le altre persone in un certo luogo. Le novità introdotte da Whatsap arriveranno prima sui dispositivi iOS, poi saranno estesi agli utenti Android.

Dopo aver portato pochi giorni fa il tracciamento della posizione in tempo reale all’interno della propria app, gli sviluppatori della celebre piattaforma di instant messaging si sono già rimessi al lavoro per regalare ai propri utenti due nuove funzionalità particolarmente succose: le chiamate vocali di gruppo e le videochiamate, che metteranno il software in competizione diretta con Skype, Duo e Facetime.

Da WhatsApp si parla di un rilascio previsto “nelle prossime settimane”; considerando che è da mesi che l’arrivo di chiamate di gruppo e videochiamate è atteso dagli utenti della piattaforma, non resta che attendere ancora un po’.

Facebook d'altronde ha già una simile funzione per le videochiamate di gruppo su Messenger. Per questo è quasi scontato che al massimo nei primi mesi del 2018 anche la chat più popolare del mondo ne sarà equipaggiata.