Carlentini: lite furibonda per chi deve cambiare il pannolino del figlio

Carlentini - Avere figli deve essere davverso stressante per una coppia di genitori di Carlentini, in provincia di Siracusa: una lite per chi doveva cambiare il pannolino al figlio, è degenerata al punto che sono stati chiamati anche i carabinieri.

E' stata la donna, una trentenne, a richiedere l'intervento della pattuglia proprio in seguito all'enesima lite col marito in marito all'organizzazione della vita familiare. Ieri pomeriggio infatti pare che fra lei ed il marito, di trent’anni più grande, il motivo del contendere sia stato proprio per chi dei due avrebbe dovuto cambiare il pannolino del figlioletto di appena un anno.

Quando i militari sono intervenuti, la situazione era ormai calma ma a seguito delle dichiarazioni della moglie, che apostroferebbe l’uomo come violento, entrambi sono stati invitati presso la Stazione Carabinieri di Carlentini a sporgere querela.