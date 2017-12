Modica: preso il ladro di Natale. Incastrato da una bottiglia di Whiskey

Modica - E' stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri Salvatore Roccasalva, modicano, 44 anni, con precedenti. Si tratta dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per furti aggravati in abitazione. Salvatore Roccasalva è senza dubbio il ladro di Natale (dello scorso anno). I carabinieri hanno indagato su alcune denunce per furto in abitazioni di campagna in contrada Balata Minusa, avvenuti la notte della vigilia di Natale dello scorso anno.

Fondamentale nell’operazione, oltre alla denuncia e collaborazione delle vittime, l’accurata attività di sopralluogo. All’interno delle due case svaligiate furono rinvenute alcune impronte che lo sprovveduto ladro di Natale aveva lasciato su una bottiglia di whiskey rubata nella prima abitazione e lasciata nella seconda.

Il Pubblico Ministero, dott.Scollo, che ha diretto le indagini, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e valutata la completezza del quadro probatorio, ha richiesto l’emissione della misura cautelare custodiale. Il GIP (dott. Maggioni) ha emesso la misura degli arresti domiciliari. La refurtiva ammontava ad oltre 30.000 Euro: sono stati rubati numerosi elettrodomestici, suppellettili ed oggetti preziosi.