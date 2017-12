Scicli - Avrà l'obbligo di firma Franco Mormina, arrestato nell'ambito dell'Operazione Eco e condannato in primo grado a undici anni di carcere. Le condizioni di salute di Mormina (è cardiopatico) non permettono che possa scontare la pena in galera.

Il 48enne sciclitano è accusato di essere stato a capo di una organizzazione criminale.