Dieta del panettone. Dimagrire a Natale

Dieta del panettone, o del pandoro. E' consigliata dalla pioniera della medicina estetica in Italia Dvora Ancona, dura sette giorni, durante i quali si può consumare panettone o pandoro per un massimo di 200grammi durante la giornata, l'importante è che sia entro le 21.

Nel corso della giornata di dieta bisogna bere da 1,5 a 2 litri di acqua ed è consigliata l'assunzione di 3 o 4 grandi tazze di the verde al giorno, aggiungendo a piacere zenzero o cannella.

Nel corso della giornata si possono infine consumare alcuni alimenti "brucia grassi", come rucola, zenzero, pompelmo, ananas, peperoncino, curcuma.

"Per prima cosa il mio consiglio, quando state per acquistare un panettone o un pandoro, è quello di preferire le versioni classiche, senza farciture di creme e a base di burro, di liquori, di canditi o di frutta secca (mandorle o nocciole), che fanno ulteriormente impennare il contenuto calorico", afferma Dvora Ancona.

Una fetta di PANETTONE equivale a circa:

- 70 g di pasta o riso 250 kcal

- 2 biscotti secchi 50 kcal

- 2 cucchiai da the di olio 100 kcal

Per un totale di 400 kcal.

Una fetta di PANDORO invece equivale a:

- 70 g di pasta o riso 250 kcal

- 2 biscotti secchi 50 kcal

- 4 cucchiai da the di olio 200 kcal

Pari a 500 kcal.

COLAZIONE:

1 piccola fetta di panettone o pandoro + 1 yogurt magro 0.1% , the verde o caffè non zuccherati.



PRANZO:

OPZIONE 1: branzino o orata o merluzzo al forno o in padella antiaderente senza aggiunta olio + broccoli, cavoli, rucola, verza, insalata verde

OPZIONE 2: petto di pollo o tacchino alla griglia senza aggiunta di olio + broccoli, cavoli, rucola, verza, insalata verde

Al termine del pasto, si consiglia un the verde con zenzero o cannella.

MERENDA (ORE 10 e 16):

OPZIONE 1: pompelmo rosa intero mangiato a spicchi con spolverata di zenzero

OPZIONE 2: spremuta pompelmo rosa + ananas

OPZIONE 3: the verde con zenzero e cannella



CENA:

opzione 1: bistecca di carne rossa o hamburger ai ferri + spinaci, erbette, cavoli, rucola, finocchio, insalata verde

opzione 2: pesce spada o filetti pesce bianco al forno con una manciata di pomodorini o di carciofi + spinaci, erbette, cavoli, finocchio, insalata verde

Al termine del pasto, si consiglia un the verde con zenzero o cannella.