Torino - Fortuna che Matteo Renzi era venuto a Ragusa, appena quattro giorni fa, per complimentarsi con le atlete della Eirene Passalacqua Ragusa!

Ragusa è stata sconfitta a Torino per 75-53, ma la notizia non è qui. L’americana Hamby ha mandato al tappeto la croata Tikvic, colpendola con un pugno a venti secondi dalla fine della partita, gara già ampiamente pregiudicata. La croata ha lasciato il parquet in barella. Un gesto antisportivo di inaudita gravità.