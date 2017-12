Ispica, incidente mortale, perde la vita Antonio Lorefice, 16 anni

Ispica - Incidente mortale a Ispica nella serata di sabato, intorno alle 22. A perdere la vita il 16enne Antonio Lorefice. Il sinistro in via Mario Rapisardi, angolo via Duca degli Abruzzi, vicino alla stazione dei bus.

Tanti i messaggi di cordoglio dei giovani amici e dei conoscenti di Antonio, ragazzo molto conosciuto e benvoluto in città. Pare che il giovane fosse alla guida di uno scooter quando è stato vittima di un terribile incidente in uno scontro con un'auto. Antonio era appassionato di moto. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.

"Ancora Non ci credo..sono rimasto scioccato..Non pensavo che potesse finire così. Spero solo che da lassù riuscirai a goderti il resto della tua vita, Ciao bró", scrive un amico.

"Ancora non ci credo..tu un ragazzo allegro e con la battuta sempre pronta..amico mio spero che ora da lassù tu possa vegliare su di noi..RIP Antonio".

Appena in estate, Ispica aveva pianto la scomparsa di una'ltra giovane vita, quella di Orazio Spataro.

Antonio lascia col cuore a pezzi i genitori e un fratellino di nove anni. Antonio Lorefice avrebbe compiuto 17 anni giovedì prossimo. A ricostruire la dinamica di quanto accaduto ieri sera sono stati i carabinieri. Il ragazzo è deceduto sul colpo, nonostante portasse il casco e pare non andasse a velocità elevata. La salma è stata restituita ai familiari per le esequie