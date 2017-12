Il Grand Duo Concertante a Ragusa

Ragusa - Un volo sulle ali di stupende melodie dalla Germania alla Francia, guidati dal clarinetto di Maurizio Morganti e dal pianoforte di Alessandro Gagliardi. Con il "Gran Duo Concertante" continua il successo della 23° Stagione Concertistica Internazionale "Melodica", diretta dalla pianista Diana Nocchiero. Sabato prossimo, 16 dicembre, alle ore 20.30 (ingresso in sala ore 20.00), il Teatro Don Bosco di Ragusa ospiterà i due artisti, un fantastico duo che allieterà la platea del teatro ragusano con le più appassionanti musiche tedesche e francesi.

Maurizio Morganti è oggi direttore del Laboratorio Artistico Musicale del Comune di Bibbona e membro del Quartetto Italiano di Clarinetti con cui è uno dei clarinettisti immagine della Selmer, famosa casa francese costruttrice di clarinetti. Dopo il diploma all‘Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno ha intrapreso una ricca carriera durante la quale ha tenuto circa mille concerti in Italia e all'estero, molti dei quali registrati e trasmessi da Rai 3, Tv Croata, Tv Groenlandese, Tele Granducato, Telemaremma e Radio Danese (Groenlandia).

Con lui sul palco il pianista Alessandro Gagliardi, pluripremiato in rassegne pianistiche nazionali ed internazionali ed ospite ambìto nelle commissioni giudicatrici di concorsi pianistici. Tra i suoi impegni anche Master classes e Seminari di pianoforte, pianoforte a quattro mani e musica da camera. Ha inciso per prestigiose case discografiche e ha tenuto corsi di perfezionamento, seminari e stage in diverse accademie, università e scuole musicali. Attualmente è titolare di una cattedra di Pianoforte principale e prassi esecutiva e repertorio presso il Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia. In curriculum un’intensa attività concertistica in Italia e all'estero in qualità di solista, in Duo pianistico e in formazioni cameristiche.

La 23° Stagione Concertistica Internazionale "Melodica" è patrocinata dall'Assessorato allo spettacolo del Comune di Ragusa e dedicata al compianto Totò Ottaviano.

Il prezzo del singolo biglietto è di 10.00€, ridotto 5€ per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente).

Per info e prenotazioni Libreria Ubik 0932 258423 / 347 2313605; Associazione Melodica 333 4326158 www.melodicaweb.it.