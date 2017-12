Pirandello nel Castello, a Comiso

Comiso - Il genio di un regista come Walter Manfrè, la bravura di un grande del teatro come Giuseppe Pambieri, gli allievi dell'Internazional Theatre Centre e gli angoli più reconditi del castello Aragonese di Comiso.

Non occorre aggiungere altro, bisogna solo prenotare per il 15, il 16 e il 17 dicembre, alle 21, quando all'interno del Castello Aragonese andrà in scena "Pirandello nel Castello, capitolo 1, Fantasmi. Forse sogno...ma no".