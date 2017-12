Adriano Panzironi: vivi 120 anni se compri libro e pillole. VIDEO

Adriano Panzironi è un giornalista ma per qualche motivo sembra essere particolarmente interessato alla medicina. Ha un suo programma su un'emittente televisiva privata ed è stato spesso ospite in qualche programma anche siciliano. Durante queste trasmissioni, ideate da lui stesso, vengono intervistati dei pazienti che dichiarano di aver risolto i loro problemi di salute, anche gravi, grazie al metodo "Life 120", ideato da Panzironi e che consiste in alcune limitazioni alimentari e nell'assunzione di una serie di integratori in pillole di sua invenzione.

Inoltre, leggendo il suo libro "Vivere 120 anni", si riuscirebbe ad avere una salute di ferro e a debellare malattie gravissime come diabete, morbo di chron e alzheimer. Le Iene, in un servizio andato in onda il 5 dicembre e realizzato da Andrea Agresti, hanno parlato di questa "cura" miracolosa e hanno fatto notare che l'azienda di Panzironi ha un giro d'affari di 2 milioni di euro annui.

Inoltre, grazie all'aiuto di medici esperti, qualora ce ne fosse ancora bisogno, è stato chiaramente detto che le pillole a base di curcuma e cannella vanno bene per insaporire il cappuccino, non certo per curare il diabete o il morbo di chron. In quell'occasione, il giornalista scappò. Ieri sera, è stato mandata mandata in onda l'intervista completa (poi rilanciata su youtube) in cui il signor Panzironi si "difende" da accuse pensanti, scaricando sostanzialmente la colpa sugli operatori del call center che vendono gli integratori.