Fuochi, fiamme e gioielli, da Pirosa, a Ragusa

Ragusa - I sapori delle materie prime del territorio rivivono nei piatti dello chef Rosario Campolo. Profumi inebrianti per un’atmosfera elegante che ha saputo dedicare un raffinato tributo alla bellezza e alla natura. Sabato a Ragusa una serata esclusiva per gli ospiti dello “Showcooking in gioielleria” in casa Pirosa Gioielli, in compagnia della creatività culinaria dello chef Campolo e degli orologi GreenTime, realizzati in legno 100% naturale. La particolarità di un accessorio ha incontrato l’armonia del gusto in un omaggio alla natura, attraverso orologi ecosostenibili ed ingredienti di eccellenza.

Farine di grano antico, semi di lino, Ragusano Dop, ma anche ricotta, mandorle, fichi d’India: il territorio ibleo è stato altamente rappresentato nelle proposte dello chef Campolo, molto apprezzate dai clienti che hanno voluto presenziare all’evento e approfittarne per scegliere un regalo per l’imminente Natale tra i bellissimi gioielli esposti, come i preziosi leBebè, l’azienda napoletana nota per il ciondolo a forma stilizzata di maschietto o femminuccia che di anno in anno ha trovato le sue meravigliose declinazioni in anelli, bracciali e orecchini, a cui si sono aggiunte anche la linea leBebé Suonamore e leBebé PrimeGioie.

Lo showcooking è stato l’occasione per presentare l’ultimo modello firmato GreenTime: “Mechanical”, il primo orologio meccanico in legno con ricarica automatica.

Realizzati a mano ed in legno 100% naturale, gli orologi GreenTime, prodotti da Zzero, hanno un packaging riciclato e riciclabile, dal basso impatto ambientale: il glamour incontra così l’ecosostenibilità per una scelta dallo stile chiaro e definito. Non solo orologi, ma anche occhiali da sole e penne, tutti accessori in legno 100% naturale per un acquisto che guarda anche alla tutela dell’ecosistema.

L’evento è stato realizzato con il supporto di Catering Di Natale, Carmelo Riccotti La Rocca Floral Designer e Arti Visive - Foto & Cinema.

foto di Arti Visive