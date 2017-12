Modica, chiusa la stagione musicale al Teatro Garibaldi

Modica - Ancora un’indimenticabile serata in compagnia della grande musica internazionale. Si chiude con l’ennesimo successo la stagione musicale dei record 2017 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, con la direzione artistica di Giovanni Cultrera e la sovrintendenza di Tonino Cannata. Sabato sera le note del “Gran Galà della musica lirica e sinfonica” hanno scaldato l’atmosfera del teatro modicano grazie ad una coinvolgente Orchestra dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania AFAM, diretta dal maestro Giuseppe Romeo: protagonista della serata, ha conquistato il pubblico presente, in un omaggio emozionale alla grande lirica internazionale. Applauditissimi anche l’enfant prodige del pianoforte Niccolò Cafaro, insieme al soprano Manuela Infalletta, al tenore Filippo Micale e al baritono Graziano D'Urso.

In programma “Norma” e “Adelson e Salvini” di Bellini, “Le nozze di Figaro” di Mozart, “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, “Rigoletto” e “Aida” di Verdi, “Concerto per pianoforte e orchestra n.3 op. 37 in do minore” di Beethoven e “Gianni Schicchi”, “Turandot” e “Tosca” di Puccini.

“Un grandioso appuntamento che chiude una stagione straordinaria – commenta il maestro Giovanni Cultrera, direttore artistico – Siamo orgogliosi dell’immenso calore che il pubblico ci ha dimostrato in questi mesi, facendoci registrare il tutto esaurito in ogni serata. Ospiti illustri, grandi interpreti della musica nel mondo e i più apprezzati compositori di sempre ci hanno tenuto compagnia durante appuntamenti di altissimo prestigio”.

Con il concerto di sabato si è dunque conclusa la stagione musicale 2017 che lascerà il passo a breve alla nuova stagione: “Con il “Concerto di Capodanno” del prossimo 1° gennaio inizierà la nuova stagione musicale, con un cartellone di ben 14 concerti - dichiara il sovrintendente della Fondazione, Tonino Cannata – Fino al prossimo 20 dicembre sarà possibile abbonarsi alla nuova campagna abbonamenti, che in queste settimane ha già registrato tantissime adesioni”.

I prezzi degli abbonamenti sono 245 € per platea e palchi centrali, 195 € per palchi laterali e 155 € per il loggione, è possibile acquistarli al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/abbonamento/abbonamento-14-spettacoli-musica-teatro-garibaldi-modica.

Per maggiori informazioni fondazioneteatrogaribaldi.it.