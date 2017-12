La Repubblica presenta la guida Cioccolato Gourmet a Modica

Modica - Un'anteprima nazionale. E' quella che il quotidiano La Repubblica ha voluto riservare al ChocoModica, presentando, in anticipo di quattro giorni sulla data del 13 dicembre, la guida "Cioccolato Gourmet", in edicola appunto da mercoledì prossimo.

A illustrare il progetto editoriale la giornalista Silvana Polizzi, volto noto di Rai Tre, oggi approdata al quotidiano, che interloquendo con il collega Peppe Savà e con la storica locale Grazia Dormiente, ha spiegato il senso di questa iniziativa.

Il cioccolato e la sua capacità di creare immaginario del tema del libro di 550 pagine, in cui si analizza il rapporto fra gli italiani, la loro cultura, i loro costumi, e il cibo degli dèi. Interessantissima la sezione dedicata al cinema, in cui il cioccolato diventa file rouge ora di favole, ora di frustrazioni interiori, o emblema di emarginazione sociale.

La guida accompagna il lettore dal Piemonte alla Sicilia, passando per l'Umbria, attraverso i distretti del cioccolato e introducendo, un po' come per le strade del vino, una nuova proposta: far turismo attraverso le strade del cioccolato.

Foto SpazioZero