Ragusa: furto al centro servizi culturali di via Diaz

Ragusa - Ladri al centro servizi culturali di via Diaz a Ragusa. Durante il week end appena trascorso, i ladri sono penetrati all'interno dei locali attraverso una finestra e hanno portato via l'impianto di amplificazione mobile, quello fisso ed un computer in dotazione della struttura comunale.

La scoperta del furto è stata fatta stamanattina dai dipendenti all'apertura del Centro Servizi Culturali. L'Amministrazione comunale avvertita di quanto accaduto ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti alle competenti autorità di polizia che hanno già avviato le indagini.

La struttura promuove molte attività sia per le scuole che per la città.