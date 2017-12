Didattica inclusiva e architettura scolastica. Un incontro a Ragusa

Ragusa - La Direzione didattica “Paolo Vetri” in qualità di scuola capofila della “Rete Provinciale per l’Inclusione con il CTS”di Ragusa in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Ragusa, organizza per il prossimo 16 dicembre una giornata di formazione con incontri e dibattiti sul tema “Didattica Inclusiva e Architettura scolastica”.

L’evento rappresenta il momento conclusivo del progetto didattico “Includi…amo”, risultato vincitore del bando MIUR “Inclusione e Disabilità” (D.M. 663/2016 art.1 comma 1). La manifestazione sarà inaugurata dal Dirigente della Direzione didattica Paolo Vetri prof.ssa Beatrice Lauretta, seguirà presentazione del progetto “Includiamo”. Interverranno il presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Ragusa dott. Salvatore Scollo, l’architetto Sandy Attia fondatrice di Modus_Architects, la dott.ssa Giuseppina Cannella ricercatrice Indire, il dott. Andrea Bortoli della Farm Cultural Park, l’architetto Francesco Lipari della School of Architecture for children.

Durante la giornata saranno presentati, inoltre, i quaranta progetti partecipanti al Concorso di Idee sulla progettazione di spazi inclusivi nelle scuole, pervenuti da tutto il territorio nazionale, con premiazione finale.

La manifestazione si concluderà con l’apertura della mostra dei progetti. L’incontro si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto superiore Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa di via dei Platani 180, dalle ore 9:30 alle ore 18:30.