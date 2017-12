A Modica, il corso per la formazione professionale di cioccolatieri

Modica - Nascerà a Modica il primo corso per la formazione professionale di cioccolatieri. L’intesa è stata raggiunta attraverso un accordo tra il Comune di Modica, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica e la Scuola Professionale dei Mestieri “Euroform”. Il protocollo è stato firmato dal Sindaco, Ignazio Abbate, dal direttore del Consorzio, Nino Scivoletto, e dal direttore regionale Euroform, Salvatore Licata. Il corso, che verrà attivato a partire dall’anno scolastico 2018/2019 oltre a rilasciare al termine dei quattro anni di studi l’attestato professionale, varrà a tutti gli effetti come diploma di scuola media superiore. E’ previsto l’accesso a numero chiuso per garantire la maggiore professionalità possibile agli studenti. Le lezioni “tecniche” saranno tenute da esperti del settore cioccolatiero di riconosciuta fama nazionale individuati dal CTCM che metterà a disposizione le sue competenze nel settore.

Euroform è una scuola professionale dei mestieri rivolta ai giovani provenienti dalle scuole medie inferiori o anche dalla dispersione scolastica che hanno la possibilità di seguire gratuitamente i percorsi d’Istruzione e Formazione Professionale introdotti nel 2009 dal Ministero della Pubblica Istruzione con l’Accordo Stato Regioni. Essi consentono di ottenere, in soli tre anni, la Qualifica Professionale e, di seguito al quarto anno, il Diploma Tecnico. I titoli sono riconosciuti in quattro lingue e sono validi in ambito comunitario. Dall’anno scorso ha aperto una sede anche in via Risorgimento a Modica. “L’iscrizione ai corsi e la frequenza è totalmente gratuita – sottolinea il responsabile della sede modicana Rosario Salamone – e la scuola fornisce agli alunni anche il materiale didattico necessario. Abbiamo deciso di comune accordo tra le parti il numero chiuso per mantenere alto il livello di qualità dei servizi che offriamo”.

“Grazie a questo patto d’intesa possiamo brindare alla nascita di un corso inedito fino ad ora in Italia – commenta il Sindaco Abbate – che alzerà ancora di più la qualità già altissima dei nostri maestri cioccolatieri. I ragazzi, oltre a studiare le materie scolastiche per così dire tradizionali, apprenderanno anche l’arte della cioccolateria ed avranno la possibilità di effettuare degli stage presso le nostre aziende”. “Vista l’importanza raggiunta dal nostro prodotto, questo era un passaggio quasi obbligatorio perché il cioccolato di Modica avrà bisogno ancora di più in futuro di figure professionali altamente qualificate. Come Consorzio abbiamo sposato subito l’idea e l’appoggeremo in tutti i modi possibili aspettando con ansia i primi cioccolatieri diplomati” conclude il Direttore CTCM Scivoletto.

“Ringrazio il sindaco e il direttore del Consorzio, per la grande disponibilità e l’ottima collaborazione nel promuovere e sostenere un progetto educativo globale di territorio finalizzato alla crescita e allo sviluppo della formazione degli alunni, nell’ottica di una scuola nuova, aperta al territorio e alla comunità locale, al fine di immetterli nel mondo del lavoro.

La Scuola Euroform – conclude Licata – ha a cuore la promozione e la tutela del settore gastronomico, l’elaborazione delle materie prime, l’esaltazione dell’arte pasticcera siciliana e la formazione di alte figure professionali per la lavorazione del cioccolato, patrimonio inestimabile del territorio modicano”.