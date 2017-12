Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi al Donnafugata di Ragusa

Ragusa - Il rapporto tra uomini e donne messo in scena da due grandi amici, gli straordinari attori Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi. Una coppia tra tante coppie, come Adamo ed Eva, Garibaldi ed Anita, Diabolik ed Eva Kant, protagoniste del prossimo spettacolo della stagione teatrale del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Sabato 16 dicembre, alle ore 20.30, e domenica 17 dicembre, alle ore 18.30, ci sarà da ridere con la pièce “Assolo di coppia”: tra monologhi, sketches, racconti, poesie e canzoni, il divertimento la farà da padrone, lasciando però spazio anche ad un’intima riflessione, quali distanze nel rapporto a due in realtà più che dividere avvicinano l’uomo e la donna?

Uno spettacolo esilarante, come è il duo Ciufoli-Foschi: amici nella vita e grandissimi interpreti della recitazione italiana, sono anche autori della commedia, mettendo in essa emozioni, momenti più poetici e tanta ironia.

"Assolo di coppia perché – spiega Roberto Ciufoli – è vero che si fanno cose insieme, ma in altri momenti ce ne sono altre che si fanno da soli, riportandole nella coppia. Ecco perché abbiamo giocato con Scilla e Cariddi, che già dai nomi esprimono tutto: distanze che in fondo avvicinano, sempre un po' lontani con uno stretto, che è un po' la coppia".

La stagione teatrale è diretta da Vicky e Costanza Di Quattro, con la collaborazione di Clorinda Arezzo, responsabile relazioni esterne del teatro, e gode del patrocinio del Comune di Ragusa e del sostegno di vari sponsor privati. Ogni spettacolo è accompagnato dall’aperitivo curato dalla Pasticceria Di Pasquale per la Cultura (sabato aperitivo pre spettacolo, domenica post spettacolo).

Per info e prenotazioni 334 2208186 - info@teatrodonnafugata.it