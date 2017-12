Dall'8 gennaio arriva il Catania-Berlino con la Easyjet

Catania - A partire dall'8 gennaio 2018 la compagnia aerea low cost Easyjet offrirà nuovi 14 voli in partenza da Catania per Berlino Tigel. La compagnia aera inglese, infatti, ha acquisito alcune azioni della Air Berlin al Berlino Tigel e così ha lanciato 19 nuove rotte tra cui 4 destinazioni domestiche e 15 internazionali.

Ci saranno oltre un milione di posti in vendita per il trimestre gennaio-marzo 2018. L'idea è quella di offrire ai passeggeri in partenza da Catania tariffe più convenienti e due nuovi collegamenti.

Da giugno 2018, inoltre, è previsto il collegamento anche per Berlino-Schonefeld. La compagnia aerea in inglese si conferma l'unica low cost in grado di competere con Ryanair.

I voli per Berlino Tegel sono in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS.