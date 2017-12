Il San Domenico di Taormina resta chiuso per la stagione 2018

Taormina - Sembra esseci quasi una maledizione sull'Hotel San Domenico di Taormina. Lo storico locale, infatti, non aprirà per la stagione estiva, come si era capito dal ritardo nei lavori. La ristrutturazione dovrebbe partire a giorni ma i tempi sono ancora incerti.

In ogni caso, quando riaprirà, tornerà ad essere un albergo di lusso. O almeno, questo è quanto spiegano fonti vicine alla proprietà all'agenzia Adnkronos.

Sulla questione è intervenuto anche Italo Mennella, presidente dell’Associazione Albergatori di Taormina. I lavori al San Domenico, infatti, sono auspicati e caldeggiati perchè avranno una ripercussione positiva su tutta la città e sullo standard del turismo di alta qualità.

L'albergo è stato acquistato nel 2016 dallo sceicco del Qatar Hamad bin Jassim Al-Thani per 52,5 milioni di euro.