L'albero di Natale fatto con 2200 bottiglie di plastica

Santa Croce Camerina - Non è mancata nè la fantasia e nemmeno la pazienza per realizzare un particolare albero di Natale con materiale riciclabile, ben 2200 bottiglie di plastica che i titolari di un agriturismo di Santa Croce Camerina hanno raccolto e conservato per più di un anno.

L'ideatore Pietro Occhipinti aveva da tempo progettato su carta l'immenso albero alto 6 metri, aiutato da Nunzio Sgarlata, Davide Calvo e Giovanni Cavaleri; finalmente il sogno si è potuto realizzare. L'albero fa bella mostra di se, sia di giorno, quando il sole fa brillare le bottiglie colorate che sembrano illuminate se si guarda in controluce, che di notte, quando le luci collocate all'interno della struttura diffondono tutto intorno una accogliente atmosfera natalizia.

"Una scommessa riuscita", dichiara Pietro Occhipinti il progettista di questa straordinaria installazione artistica, "il prossimo anno vogliamo raddoppiare le bottiglie per rendere l'albero più spettacolare e maestoso". Un modo intelligente per riutilizzare le bottiglie di plastica non riciclate per dare loro una nuova vita e riutilizzo, mettendole in bella mostra.