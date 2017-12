Ragusa, arriva il Targa System 4.0 Mobile

Ragusa - Il Comando della Polizia Municipale intende implementare l’informatizzazione della fase di accertamento delle violazioni al codice della strada ed in particolare di quella relativa alla mancata osservanza dell’obbligo della copertura assicurativa dei veicoli a motore circolanti sulla pubblica viabilità anche in considerazione della eliminazione dell’esposizione del contrassegno assicurativo, a decorrere dal mese di ottobre 2015.

Per consentire quindi agli operatori della Polizia Municipale di effettuare un riscontro immediato sulla strada non solo sulla effettiva copertura assicurativa del veicolo controllato ma anche dell’avvenuta periodica revisione del veicolo stesso, il Comando della Polizia Municipale ha deciso di dotarsi di uno strumento elettronico specifico che consente attraverso la lettura della targa dei veicoli ripresi ed il collegamento alla banca dati ministeriale, di conoscere in tempo reale le eventuali irregolarità del mezzo controllato.

Per quanto motivo con determina dirigenziale del Settore IX – Polizia Municipale – si è deciso di acquistare sul mercato elettronico gestito a Consip presso la ditta G.A. Europa Azzaroni s.a.s. la strumentazione denominata “Targa System 4.0 Mobile” per un importo di € 9.674,60 IVA compresa.