Peculato, sotto inchiesta funzionario del Comune di Pozzallo

Pachino - Attingeva a piene mani dal conto corrente della polizia municipale: denunciato l'ex comandante dei vigili urbani di Pachino. Al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, i carabinieri della Stazione di Pachino hanno cosi' notificato cinque avvisi di conclusione delle indagini preliminari ad altrettanti indagati, tra cui Nicola Campo, 56 anni, all'epoca dei fatti comandante della Polizia municipale di Pachino e oggi a capo dell'ufficio di Pozzallo, per peculato, abuso d'ufficio e favoreggiamento personale. Le indagini sono partite a febbraio, quando, contattati i carabinieri per un apparente tentativo di furto presso il Comando della Polizia municipale di Pachino, sono stati trovati e sottoposti a sequestro 25.000 euro in contanti.