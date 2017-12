Simonetta e George: A Siracusa per parlare di turismo accessibile

Siracusa - Simonetta Agnello Hornby e il figlio George saranno a Siracusa il 16 dicembre per la presentazione dell'ultimo libro della scrittrice intitolato "Nessuno può volare". George, primogenito della scrittrice, è stato colpito da una malattia che ha cambiato le sue abitudini e stili di vita.

Il libro racconta come viene vissuta la disabilità in una famiglia e il grande amore che lega madre e figlio.

L’incontro, che si terrà nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio alle 17.30, è curato dall’associazione “Sicilia Turismo per Tutti” in collaborazione con la Feltrinelli e sarà introdotto da Bernadette Lo Bianco, presidente dell’associazione Sicilia Turismo per tutti.

Sarà anche l'occasione per parlare di turismo accessibile e di disabilità per chi vive in una città. L' attrice Deborah Lentini leggerà alcuni passi del libro “Nessuno può volare”.