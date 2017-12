Laboratorio analisi, l'ASP: E' solo una sospensione temporanea

Ragusa - L’Azienda Sanitaria di Ragusa precisa che il Laboratorio analisi, trasferito nel nuovo ospedale Giovanni Paolo II, aveva avviato la propria attività in via sperimentale con lo scopo di verificare che il nuovo Servizio fosse in grado di coniugare organizzazione, sicurezza, qualità, tecnologia e flessibilità.

Infatti nella progettazione e realizzazione del laboratorio si è tenuto conto, in particolare, dell'integrazione tra impiantistica, arredi, tecnologie e flussi di lavoro. Una nuova struttura in grado di assicurare, da un lato, migliori e più ampi spazi nei quali gli operatori potranno continuare a lavorare e, dall’altro, in grado di garantire servizi più efficaci ed efficienti per i cittadini.

Tuttavia nella fase di “rodaggio” sono sopraggiunte delle criticità e, pertanto, si è provveduto a sospendere temporaneamente l’attività del Servizio nel nuovo ospedale, fino al superamento, si tratta di pochi giorni, delle suddette criticità.