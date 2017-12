Echi del barocco, una mostra a Ragusa Ibla

Ragusa - Sarà inaugurata venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 16 nella sede di Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla la mostra, inserita tra le manifestazioni per i 90 anni dell’istituzione della Provincia di Ragusa, ‘Echi del barocco’, curata dal prof. Stefano Piazza e promossa in collaborazione col Dipartimento di Architettura di Palermo, con il patrocinio del Centro Internazionale sul Barocco, dell’Associazione Italiana degli Storici dell’Architettura, e con l’apporto del progetto Cosmed e dell’Associazione Culturale A.St.R.A.Co.

La mostra arricchisce le sale espositive del Museo di Storia dell’Architettura e Costruzione di Palazzo La Rocca con l’esposizione di disegni, incisioni, fotografie utili al “racconto” di “un’intrigante varietà di manifestazioni architettoniche che - anche solo in un limitato ambito della grande Europa Cattolica, come la Sicilia - ha prodotto esiti straordinari ed un livello qualitativo tale che in alcuni casi ha comportato l’inserimento nella World Heritage List dell’Unesco.

La mostra sarà inaugurata dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Dario Cartabellotta, dal Sovrintendente ai Beni Culturali ed Ambientali Calogero Rizzuto e dal responsabile scientifico del progetto Lithos prof. Marco Nobile.

La mostra resterà aperta sino al 30 marzo 2018.