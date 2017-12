Ragusa, una mostra di Davide Bramante

Ragusa - In arrivo a Ragusa una esclusiva mostra fotografica di Davide Bramante dal titolo ARMONICA DISSONANZA, fruibile presso la galleria d'arte Soquadro dal 16 dicembre al 13 gennaio. L'artista siracusano, conosciuto e quotato sul mercato dell'arte internazionale, porterà presso la galleria d'arte Soquadro una selezione delle sue immagini fotografiche realizzate con la tecnica della doppia esposizione: paesaggi urbani sospesi immaginificamente tra il sogno e la realtà, immagini uniche e suggestive che riproducono nella straficazione di tempi e di luoghi la velocità di uno sguardo, ma anche l'anima composita e molteplice della Sicilia tutta che, come ricorda l'autore, "si compone di una stratificazione di popoli diversi".

Il giovane fotografo siciliano ha lavorato e vissuto a Torino, Roma, Bologna, Milano e New York. Ha realizzato oltre settanta mostre tra personali e collettive ospitate nei musei, fondazioni e gallerie di tutto il mondo, tra cui MoMa di New York, Palazzo delle Papesse di Siena, Palazzo delle Esposizioni di Roma, Galleria di Arte Moderna di Sarajevo, PAN di Napoli, Bongsan Cultural Center in Korea. Ha partecipato a numerose fiere tra cui Art Basel, Art Cologne, Artissima, MiArt, ARCO, FIAC, Palm Beach 3, Paris Photo, MIA&D Fair Singapore.

Nelle sue opere, quotate e vendute in tutto il mondo, Bramante rivela la sua personale visione delle più grandi e più belle città del mondo: dal suo obiettivo sono passate New York, Roma, Firenze, Tokyo, Londra, Parigi, Berlino, Mosca.

E adesso, in esclusiva per l'evento ragusano, eccezionalmente anche Ragusa e Modica. Una tiratura limitata di cartelle contenenti immagini esclusive ritraenti i paesaggi urbani delle due perle barocche - due diverse serie, una per città - saranno infatti messe in vendita, a disposizione dei visitatori della mostra.

Il vernissage è previsto per sabato 16 dicembre, presso i locali di via Napoleone Colajanni 9/11, a Ragusa, ed è realizzato con la collaborazione di Giuseppe Lo Magno e di Intervallo.