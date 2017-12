Ragusa, una mostra a Palazzo Zacco

Ragusa - Si inaugura mercoledì 20 dicembre 2017, alle ore 18.00, presso la Civica Raccolta “Carmelo Cappello” di Palazzo Zacco a Ragusa, la rassegna Mondi Fantastici.

La mostra, a cura di Sergio Curtacci e Andrea Guastella, intende riflettere sugli infiniti mondi, a cavallo tra la realtà e il sogno, evocati dall’immaginazione degli artisti: Mondi fantastici.

Realtà parallele a volte insolite, altre identiche alla nostra se non in ragione di un quid impercettibile che, modificandole, le rende differenti. Fantastici mondi sono i sogni, ma a volte anche le fedi, le credenze sui costumi e sulle origini del cosmo che gli uomini professano sin dai tempi antichi: un sogno composto da più sogni così inspiegabilmente coeso da fungere da sfondo alle esistenze individuali.

Posto che i mondi fantastici riflettono il reale, ma non c’è alcun obbligo in tal senso, spesso in essi le leggi della plausibilità sono ignorate. Tutti gli eventi che non si sono mai svolti e mai si svolgeranno vi accadono liberamente. Tutte le idee vi hanno cittadinanza, tutte le aspirazioni. Prima fra tutte la certezza – così stranamente radicata negli artisti – che il vero, il bello, persino ciò che è buono siano oggetto di invenzione”.

Estremamente significativa la rosa degli artisti invitati: Vanni Cuoghi, Ilaria Del Monte, Sergio Padovani, Vania Elettra Tam, Momò Calascibetta, Calusca, Elisa Anfuso, Giovanni Robustelli, Miriam Pace.



Info: Andrea Guastella, mail: andreguast@yahoo.com

Cell: 327.4059001