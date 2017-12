Chiaramonte Gulfi - Sventolano dal balcone lacere e strappate. Malconce, ormai a malapena si reggono sull'asta. Non sono certo un gran bel biglietto da visita le bandiere che si agitano al vento al palazzo comunale di Chiaramonte Gulfi.

Nessuno, evidentemente, se ne occupa: la bandiera italiana, poi, è in uno stato veramente pessimo. Non ce ne vogliano, ma questo è sinonimo di sciatteria perchè le lacerazioni sono così evidenti da non poter più passare inosservate.