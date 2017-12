Fusion 2018: Un calendario fotografico dedicato a Palazzolo Acreide

Palazzolo Acreide - E' stato presentato il 10 dicembre un calendario artistico dedicato a Palazzolo Acreide. Si tratta di una straordinaria fusione tra la natura e l’ingegno umano, tra il potere evocativo delle rocce calcaree iblee e i manufatti barocchi fatti delle stesse pietre che adornano gli edifici nobiliari di Palazzolo Acreide.

E’ questa l’essenza di Fusion 2018, il calendario realizzato da Salvo Alibrio e Paolo Santonastasio che rappresenta ormai un appuntamento tanto atteso quanto immancabile dell’ultimo scorcio di anno nel paese di Antonino Uccello.

E come ogni anno, i due professionisti (fotografo il primo, grafico il secondo) hanno unito le forze per dare vita ad una pubblicazione unica e preziosa che rappresenta, attraverso un percorso fotografico, il territorio Ibleo.Per l’edizione 2018, Alibrio e Santanastasio hanno creato un vero e prioprio oggetto d’arte per esprimere un racconto concettuale dei luoghi e della cultura iblea. Un lavoro lungo di ricerca e creatività nato anche dall’esigenza di creare qualcosa che potesse andare ben oltre la fotografia. E visto il risultato (su cui vige il più stretto riserbo), si direbbe proprio che ci sono riusciti in pieno.