Coltivava marijuana in una grotta a Modica, arrestato Francesco Puma

Modica - E' stato arrestato dai carabinieri Francesco Puma, modicano, 53 anni, con precedenti, accusato di coltivare sostanze stupefacenti. I carabinieri lo hanno beccato in flagranza di reato nel quartiere Catena, a Modica.

Dopo averne osservato movimenti sospetti, è scattato il blitz: vicino all'abitazione dell'uomo, una grotta, vi erano coltivate circa 30 piante di canapa indiana arrivate già all’altezza di oltre un metro e mezzo. Inoltre erano già presenti infiorescenze.

I militari hanno estirpato e sequestrato la droga e posto in sequestro l’aggrottato che l’uomo aveva attrezzato con veli di carta riflettente e concimato con prodotti specifici per far germogliare lo stupefacente destinato al mercato modicano. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.