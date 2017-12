Terza scossa di terremoto nel canale di Sicilia

Modica - Ancora scosse di terremoto in Sicilia. L’ultima di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 2:13 di giovedì nel Canale di Sicilia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro in mare 63 km a sud di Modica. Non si segnalano danni a persone o cose. Già ieri altre due scosse erano state registrate nella zona tra le 12 e le 13 con magnitudo 3.5 e 3.6.

La scossa è stata sentita distintamente dalla popolazione.

Sono otto scosse in 15 ore nel Canale di Sicilia

La notte scorsa sono stati cinque i terremoti segnalati dai sismografi dell'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia. Il più forte, di magnitudo 3.9, si è verificato alle 2.13 con epicentro nel canale di Sicilia, a metà tra l'Isola e Malta, e a una profondità di circa dieci chilometri. Nei settanta minuti successivi, altri quattro sismi sono stati registrati, il più intenso dei quali alle 2.59 (magnitudo 3.7). Già nella giornata di ieri, tre erano state le scosse segnalate nella stessa zona.