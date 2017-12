Salvatore Fratantonio in mostra alla Koinè

Scicli - Si inaugura domenica 17 dicembre 2017, alle ore 18.30, presso la Galleria Koine’ di Scicli mostra di Salvatore Fratantonio , a cura di Bartolo Piccione. L’esposizione, ripercorre attraverso una serie di opere realizzate in tempi recenti, le principali tappe di una carriera lunga ormai oltre mezzo secolo e ricca di successi.

Dopo tanti anni di lavoro nel mondo dell’arte le opere del Maestro Fratantonio approdono a Scicli. Infatti e’ la prima Mostra in assoluto organizzata nella splendida citta’ barocca.

La Galleria Koine arricchisce cosi’ il curriculum di mostre con uno dei più prestigiosi figli di Sicilia.

Motivo questo di vanto e di orgoglio nella continua ricerca di cio’ che ci sta dietro l’opera d’arte e dentro l’animo dell’artista. Luci , suoni, ombre. Campiture mai compiute se il compimento e fine.

Riverberi esistenziali nelle opere recenti dove la luce e l’ombra a volte si rincorrono e tal’altre si allungano nell’inevitabile richiamo allegorico della vita.

Dal testo in catalogo di Andrea Guastella: “Di certo Salvatore rifugge da ogni schema preordinato, secondo un’attitudine evidente persino negli autori cui reca un sentito omaggio, che non potrebbero essere più distanti l’uno dall’altro: l’Hopper di una stazione di servizio frequentata solo da fantasmi e il Monet di un albero del suo giardino, che è come dire un artista, l’americano, dallo stile apparentemente fotografico ma dal gesto pittorico autorevole e sicuro e un pittore, il francese, che, gareggiando con la foto e quasi cercando di eguagliarla, realizza la pittura meno fotografica e più viva del suo secolo.”

Dal testo in catalogo di Salvatore Parlagreco: “La vera novità di questa mostra sono le opere nelle quali le figure tagliano diagonalmente la composizione, colte nell’ora del tramonto in cui le ombre si allungano, si stagliano a terra come sagome e il colore luminoso del terreno crea un forte contrasto tra la marcata semplificazione delle forme, che diventano essenziali e prive di dettaglio, senza variazioni di tono e contrasti di colore.”

Mostra: OPERE RECENTI

Autore: Salvatore Fratantonio

Curatore: Bartolo Piccione

Luogo: GALLERIA KOINE SCICLI, via f.m. Penna 40, Scicli

Recapito telefonico: 335 .7857777

Inaugurazione: 17 dicembre ore 18.30

Durata: fino al 17 gennaio 2018

Orario: dal lunedì al venerdì 16.30 – 20.30 - Sabato, Domenica e festivi 10.00-13.00 16.30 - 20,30

Ingresso: libero

Catalogo: in sede