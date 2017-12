Il Taijiquan di famiglia. MasterClass della scuola Arti D'Oriente, a Ragusa

Ragusa - “La tradizione del Taijiquan di famiglia”: è questo il nome della Master Class organizzata dalla Scuola Arti D’oriente diretta dal maestro Davide Migliorisi, con il sostegno di FIWUK (Federazione Italiana Wushu Kung Fu) e CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). Ospite d’onore della Master Class, il maestro Gianfranco Pace, fondatore e direttore dell'ITKA (International Taijiquan KungFu Association), scuola di Taijiquan che si muove in Italia e all'Estero attraverso scuole esistenti e che associa maestri, insegnanti e allievi che sposano i suoi principi e i suoi programmi di studio del Taijiquan.

Il maestro Pace inizia lo studio del Taijiquan da giovanissimo sotto la guida del suo maestro, Shirong Hua. Successivamente, si perfeziona con maestri cinesi studiando a Chenjuagou, in Cina, luogo di origine del Taijiquan. Ha creato l'ITKA che propone il Taijiquan secondo il proprio sistema. L'ITKA oggi viene rappresentata nel suo organico oltre che dallo stesso Gianfranco Pace, anche dalla commissione Tecnica composta dai maestri Davide Migliorisi, Margherita Pedalino, Giovambattista Scavo, Michele Grassi e Luciano Vida. In questi anni l’ITKA è cresciuta anche a livello internazionale e oggi si trova in Italia, Europa, Centro America e America Latina. La Scuola Arti d'Oriente di Ragusa è stata tra le prime ad aderire all'ITKA sin dalla sua nascita e Davide Migliorisi è allievo diretto del maestro Pace e primo maestro riconosciuto con il grado più alto dall’ITKA: Commissario Tecnico.

“La Master Class è un evento nato per la formazione e la divulgazione del Taijiquan (Tai Chi)”, spiega Davide Migliorisi e aggiunge: “Gli aspetti filosofici e culturali e il lavoro energetico secondo i canoni della medicina Cinese, costituiscono il corpus di studio per ogni studente di Taiji. Naturalmente, la Master Class è un evento aperto a tutti: ad allievi della scuola, a marzialisti di altre discipline o a persone che vogliono avvicinarsi al mondo delle arti marziali cinesi”. Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestazione di partecipazione. Lo Stage si svolgerà presso i locali della Scuola in Via Mariano Rumor, Palaminardi- Palestrina A, il 19 dicembre dalle 19.00 alle 22.00. E’ gradito comunicare per tempo la propria adesione.

Per info e adesioni: 347 3178171

Mail: info@cssartidoriente.com