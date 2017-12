Aperta circonvallazione Scicli. Il sindaco: Sia intitolata a Peppe Drago

Scicli - Venerdi 15 novembre è stata consegnata dal Dipartimento della protezione Civile di Ragusa al Comune di Scicli la nuova circonvallazione della città, ovvero la prosecuzione di via Noce.

Il Sindaco di Scicli, fatta predisporre la segnaletica necessaria, ne ha disposto l’immediata apertura al traffico veicolare.

“E’ con grande soddisfazione – dice il sindaco Enzo Giannone - che, dopo mesi di impegno costante e serrato dell’Amministrazione comunale, finalmente, dopo anni di lungaggini burocratiche, la circonvallazione ovest di Scicli viene aperta.

L’Amministrazione comunale di Scicli ha sollecitato con fermezza la stazione appaltante a definire l’iter tecnico-amministrativo affinché un’opera così importante potesse essere messa a disposizione della città. Per ultimo è stato necessario riparare i danni causati alla gabbionata dall’alluvione del 21 e 22 gennaio 2017.

Grazie anche all’intervento del sig. Prefetto di Ragusa, richiesto dal Sindaco di Scicli, tutto ciò è avvenuto e la strada è ora fruibile da parte dei cittadini sciclitani”.

L’apertura della circonvallazione consentirà, oltre a collegamenti più celeri tra la periferia e il centro, anche, con il superamento del passaggio a livello di via Ospedale, il passaggio in essa dell’ambulanza del 118 che potrà essere medicalizzata, potenziando in tal modo il servizio di primo soccorso, così come da impegno assunto in prefettura dal dott. Ficarra, Direttore dell’ASP di Ragusa.

“Non ho voluto nessuna cerimonia pubblica di inaugurazione. Per due motivi: il primo perché mi ritengo, da “ragazzo di Iungi” come qualcuno mi ha definito, un uomo del fare concreto e non dello sterile parlare a vuoto. Ed evito e non mi curo di orpelli, passerelle e palcoscenici vari; il secondo perché credo che ci sia poco da festeggiare per un’opera pubblica i cui lavori hanno avuto una durata molto lunga e il cui iter amministrativo che ha portato all’apertura ha avuto un’accelerazione solo nel 2017. Piuttosto che celebrare ci sarebbe solo da chiedere scusa ai cittadini di Scicli per questi ritardi di anni!!!”.

Infine il Sindaco vuole fare una dedica, che è anche un timido ricordo personale: “Aprendo questa strada non posso non ricordare l’On. Peppe Drago, sciclitano di nascita e sempre legato a Scicli, al cui impegno politico risalgono molte delle opere pubbliche realizzate in provincia di Ragusa negli ultimi anni, compresa questa strada. Da giovane, impegnato in una parte politica avversa alla sua, l’ho combattuto politicamente ma riconoscendogli sempre la statura di un politico dalle grandi visioni. Confesso pubblicamente che se oggi sono sindaco di Scicli, lo devo anche ad un suo sprone a tornare all’impegno politico diretto, avvenuto poco prima che venisse a mancare. Ritengo che la comunità ragusana debba forse onorare meglio la sua storia e il suo impegno. Per quanto mi riguarda lo farò proponendo al Consiglio comunale di intitolare la circonvallazione di Scicli alla sua memoria”.