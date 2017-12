Porci comodi in viale Lainò a Catania

Catania - In viale Giuseppe Lainò, a pochi passi dalla Circonvallazione di Catania, come in un pascolo di una zona di campagna. Per una scrofa e i suoi tre piccoli maialini, da qualche giorno avvistati da residenti e passanti, forse fa lo stesso. "Passeggiano" indisturbati e pascolano nelle aiuole che costeggiano il viale lungo il quale si trovano condomini di appartamenti e ville; contesto più urbano che campagnolo, ma il gruppetto di maiali sembra essersi adattato.

Non è chiaro da dove provengano gli animali, nessuno li ha finora "reclamati". Per il momento sono una singolare attrazione per quanti si trovano a percorrere il viale; qualcuno si ferma e fotografa. Una presenza anomala quella dei quattro maialini che, anche per la loro incolumità e nel rispetto del decoro urbano, sarebbe il caso di trasferire altrove.