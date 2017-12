Pozzallo: pescivendoli e spacciatori, arrestato Gambuzza

Pozzallo - Sono stati arrestati dai carabinieri due pozzallesi, entrambi pescivendoli, accusati del reato di spaccio: si tratta di Gabriele Gambuzza, 45 anni, e Marco Gambuzza, 21 anni, padre e figlio, già noti alle forze di polizia. Alcune informative indicavano la pescheria come luogo di detenzione di un ingente quantitativo di droga.

Il blitz dei Carabinieri ha permesso di rinvenire all’interno del magazzino della pescheria un ingente quantitativo di droga. Occultato in un bustone di plastica era presente circa 1 kg di marijuana già pronta per essere spacciata. Inoltre erano presenti numerose bustine per confezionare lo stupefacente.

Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.