Ispica, un master per tecnico di servizi enogastronomici

Ispica - Aperte le iscrizioni al Master di Primo livello per Tecnico dei Servizi Enogastronomici, il primo in Italia di questo genere, avviato in Sicilia dalla Libera Università Maria Santissima Ausiliatrice (LUMSA) di Roma. Il Master, che sarà ospitato a Ispica presso il Polo Enogastronomico “Il Mercato” e nei laboratori dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Curcio”, e a Rosolini nella sede di “AGI Soc Coop”, è della durata complessiva di 7 mesi e mezzo e sarà articolato su tre moduli formativi per un totale di 1.500 ore tra attività didattiche e stage in azienda.

Il percorso formativo è mirato alla formazione di una nuova figura professionale: il tecnico dei Servizi Enogastronomici. Una professionalità che intende integrare conoscenze e fornire una visione completa e specializzata del mondo enogastronomico, mettendo insieme competenze sia per gestire gli aspetti tecnici legati alla conservazione e trasformazione degli alimenti sia per gestire e sviluppare in modo manageriale un’unità organizzativa di un’azienda o per avviare un’attività imprenditoriale, non perdendo mai di vista la responsabilità sociale e l’etica in un settore che molto può incidere nel cambiamento dello stile di vita, importante per diffondere una cultura alimentare che favorisce la prevenzione alle patologie cronico-degenerative per migliorare la qualità della vita.

“Il plus del Master è di formare una nuova e completa figura professionale ad alto potenziale in grado di riunire in sé tutte le competenze necessarie per operare, gestire ed interagire con cognizione con i vari referenti (siano essi clienti, collaboratori, fornitori, funzionari pubblici, ecc.) e di conseguire tutte le abilitazioni in ambito alimentare per essere in condizione di esercitare l'auto-imprenditorialità” spiega il co-direttore Salvo Latino, ideatore del Master.

Le professionalità acquisite saranno quelle ad oggi richieste sia nelle piccole realtà agroalimentari e turistiche che nelle grandi realtà produttive e commerciali, sia dai gestori di reti commerciali ed industriali.

Esprimono grande soddisfazione i co-direttori del Master Giampaolo Frezza e Salvo Latino per il corpo docente coinvolto nelle attività formative, altamente qualificato e di fama internazionale, proveniente dal mondo accademico e professionale, oltre che per la notevole manifestazione di interesse per l’iniziativa espresso da prestigiosi partners del pubblico e privato. Tra i docenti anche il prof. Giorgio Calabrese, tra i massimi esperti in Italia della Dieta Mediterranea; il giornalista Fabrizio Carrera, fondatore e direttore di cronachedigusto.it; gli chef stellati Aurora Mazzucchelli, Cristina Bowerman, Vincenzo Candiano e Errico Recanati.

I candidati ideali sono giovani diplomati che otterranno attestato di partecipazione al Corso di formazione in Tecnico dei Servizi Enogastronomici, e laureati che conseguiranno il Diploma di Master Universitario di primo livello in Tecnico dei Servizi Enogastronomici, con e senza esperienze pregresse, che siano interessati ad acquisire le competenze fondamentali per poter lavorare in tutti comparti del settore agroalimentare assumendo responsabilità sia tecniche che manageriali.



Per ulteriori info e iscrizioni:

master@agiservizi.com

0931857933 - 3288827763 www.agiservizi.com - www.lumsa.it