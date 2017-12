Maggie and Bianca a Catania

Catania - Spettacolo di Maggie e Bianca il 23 dicembre al Metropolitan di Catania. Le due protagoniste della serie televisiva italiana sono in tour con il primo live event in Italia. Il programma di moda e musica, prodotto da Rainbow - la content company italiana nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali - in collaborazione con Rai Fiction, trasmesso tutti i giorni su Rai Gulp (in onda anche in Russia, Francia, Germania, Brasile e su Netflix), è un grande successo. Nel live il pubblico viene travolto dall'energia e dalla positività di Maggie e Bianca, insieme a Jacques, Quinn e Edu.

Maggie, Bianca e i MoodBoards presenteranno dal vivo i brani contenuti in 'Come le Star', il primo album della serie tv (uscito il 31 marzo per Sony Music) che contiene le più belle canzoni della prima e della seconda edizione della serie "Maggie & Bianca Fashion Friends", interpretate dai protagonisti.