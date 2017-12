Chiaramonte: il presepe in una castagna. FOTO e VIDEO

Chiaramonte Gulfi - C’è pure un presepe in una castagna. Quando si dice miniatura, nel vero senso della parola. E’ iniziato il concorso “Il presepe nella città dei musei”, una manifestazione organizzata dall’associazione l’Arco e il comune, con il sostegno della pro loco e che raccoglie presepi in miniatura (100X70 sono le dimensioni massime consentite). I presepi vincitori saranno decretati da una giuria tecnica e si scopriranno soltanto il 6 gennaio. Intanto, però, al museo d’Arte Sacra di Chiaramonte Gulfi sono esposti sia i lavori in gara che quelli fuori concorso.

Alcuni ci hanno colpito per le dimensioni davvero ridotte, come ad esempio il presepe in una castagna, da vedere con una lente di ingrandimento. Altri, invece, ci hanno colpito per la loro originalità, come il presepe in un cappello a cilindro che si illumina come un cielo stellato. Interessante anche il presepe (fuori concorso), del maestro presepista Antonio Pigozzi, originario di Reggio Emilia, che ha donato una sua opera per l’esposizione. Anche il museo Giarre ha in esposizione una suo presepe, opera di Salvatore Caniolo (sempre fuori concorso). Molto carino anche il presepe in un piattino e il presepe dell’associazione 30.06 “Bene comune” che ha realizzato un presepe su un ceppo di albero bruciato, a simboleggiare che la vita (Gesù bambino), che rinasce anche dalle ceneri.

Vito Sammatrice, presidente dell’associazione “L’arco”, spiega: “Sono davvero soddisfatto dell’edizione di quest’anno, ripresa dopo quattro anni di assenza. Sono soddisfatto dell’appoggio che mi ha dato il Comune e del fatto che abbiamo avuto 30 partecipanti, fra associazioni e privati, un po' da tutta la provincia e alcuni anche da fuori Sicilia. Oltre ai presepi visitabili al Museo d’Arte Sacra, sono fruibili anche quelli di Palazzo Montesano, Piano Gesù e San Giovanni. Inoltre, quest’anno abbiamo anche abbellito la scalinata dell’arco dell’Annunziata con delle figure di cartone che rappresentano il presepe tradizionale”.

Ma com’è nata la passione per la costruzione di presepi? Vito Sammatrice dichiara: “E’ una passione che mi porto dietro sin da piccolo. La mia famiglia l’ha sempre fatto e poi, quando ancora era vivo il sacerdote Scollo, abbiamo deciso di farne uno al santuario di Gulfi. Poi, ho iniziato a fare dei corsi per perfezionare la tecnica. Fare presepi è un’arte. A fine gennaio, infatti, organizzeremo un corso di presepistica in provincia con dei noti maestri che prenderanno parte all’evento”.

Vito Sammatrice ha costruito quest’anno (fuori concorso ovviamente), un diorama: il presepe, oltre ad essere in miniatura, appare anche con uno sfondo in prospettiva.

Una visita al museo d’arte sacra è d’obbligo: al suo interno, vi è anche un presepe di notevoli dimensioni, stabile al museo tutto l’anno e quindi sempre visitabile. Questa bellissima opera è stata realizzata dal ragusano Giovanni Criscione, ormai deceduto, e rappresenta a mo’ di presepe la città di Chiaramonte Gulfi: Ferriero, Arco dell’Annunziata, Santuario di Gulfi, la Pineta. Un’opera bellissima e forse ancora poco conosciuta che merita davvero di essere attenzionata per la sua singolarità e per l’opportunità di vedere il proprio paese sotto una luce differente.