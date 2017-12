Ragusa, il sindaco grillino Federico Piccitto: Non mi ricandido

Ragusa - L'ingegnere Federico Piccitto non si ricandiderà alla carica di sindaco di Ragusa. Il suo mandato elettorale termina con la scadenza della legislatura. A comunicarlo al Meetup lo stesso Piccitto. 41 anni, ragusano, Piccitto si è laureato a Catania in Ingegneria Elettronica e ha lavorato per 9 anni nel campo della progettazione di circuiti integrati e microchip come dipendente di multinazionali del settore. Fondatori del Meetup del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Piccitto passò al primo turno in occasione delle Elezioni amministrative del 2013 con 4.732 voti, pari al 15,64% delle preferenze. Fu poi eletto sindaco vincendo il ballottaggio dopo aver ottenuto quasi il 70% delle preferenze e battendo il candidato del centro-sinistra, Giovanni Cosentini.