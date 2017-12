Savà: meritoria proposta sindaco, quella strada si chiami Peppe Drago

Scicli - "Era il 2001, ero assessore della giunta Falla, e l'allora assessore alla Presidenza della Regione on. Giuseppe Drago finanziò opere di protezione civile per 53 miliardi di lire, che si aggiunsero alla rimodulazione della legge 433 del 91 avvenuta nel 1999, che ci aveva già destinato 18 miliardi di lire. A Scicli, in meno di 20 anni, sono stati spesi 71 miliardi di lire che hanno permesso di mettere in sicurezza chiede, costoni rocciosi, conventi, e di costruire la circonvallazione. Condivido la proposta del sindaco Enzo Giannone di proporre al consiglio comunale l'intitolazione della nuova strada all'on. Peppe Drago, che ebbe il merito di destinare alla sua città natale la cifra di finanziamento pubblico più alta della sua storia".

Così oggi Giovanni Savà, assessore della giunta Falla.