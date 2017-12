Ragusa - A grande richiesta pubblichiamo lo spezzone della trasmissione Propaganda Live in onda su La 7 il venerdì sera, in cui Diego Bianchi in arte Zoro ha letto, con grande divertimento, Ragusanews. La notizia è quella ormai nota della rinuncia di Angelino Alfano alla ricandidatura alle elezioni politiche. La puntata è quella dell'8 dicembre.

Zoro legge Ragusanews from Ragusanews on Vimeo.