Vittoria: lo spacciatore di amfetamine, arrestato Simone Cintolo

Vittoria - E' stato arrestato dalla polizia per il reato di spaccio di droga Simone Cintolo, 47 anni, già noto alle forze di polizia. L'uomo, mesi fa, era stato denunciato in quanto organizzatore di un rave party e poi era stato arrestato a Catania per fatti droga.

L'uomo, che gestisce per conto della madre un mercatino dell’usato, è stato oggetto di un blitz avvenuto ieri pomeriggio. I cani antidroga hanno fiutato, e poi rinvenuto, 41 dosi preconfezionate pronte per lo spaccio al dettaglio di amfetamine.

Venivano rinvenuti anche due bilancini di precisione utilizzati per la pesatura e suddivisione di dosi della pericolosa sostanza.

Cintolo pare essere specializzato nello spaccio di amfetamine infatti un anno fa era stato sorpreso dalla Polizia a Catania in flagranza di spaccio della stessa sostanza.