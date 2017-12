Modica, ingiusta detenzione. Il Ministero risarcisce Gino Rosa

Modica - Il Ministero dell'Economia è stato condannato al pagamento per ingiusta detenzione di Gino Rosa, modicano 46 anni, difeso dagli avvocati Giovanni Favaccio e Alessio Malvaso. La somma è stata quantificata n 135.608 euro. Lo da deciso la seconda sezione penale della Corte d'Appello di Catania, presidente Antonio Fallone.

Lo stesso ministero, è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali che ammontano a 900 euro. L'uomo ha trascorso in carcere, 536 giorni dal 1 giugno del 2012 al 19 novembre del 2013; secondo la Corte, il comportamento processuale dell'uomo, non avrebbe dato motivo di mantenimento della custodia cautelare in carcere.

Rosa era stato assolto nel'ambito dell'operazione denominata “Insert coin”che aveva portato all'arresto di quattro persone considerate componenti di una banda dedita ai furti di videopoker in diversi bar di Modica e Pozzallo nel Ragusano.

Il ricavato dei furti che era stato stimato in oltre 50.000 euro veniva poi investito - secondo gli inquirenti - nell'acquisto di droga per uso personale e per lo spaccio locale. Rosa era stato accusato da un teste chiave ma nel corso del processo le accuse non erano state confermate.