Danza, compagnia coreana K-Arts Dance Company a Modica

Modica - Unica tappa in tutta Europa per un evento assolutamente da non perdere: Modica al centro di una tournée mondiale che la trasforma per due sere, giovedì 21 e venerdì 22 dicembre, nel palcoscenico della danza internazionale. Diciassette ballerini tra i talenti coreani più apprezzati della danza e vincitori dei più prestigiosi concorsi internazionali, sul palco del Teatro Garibaldi per il “Gran Galà di Danza”, uno spettacolo eccezionale con la direzione artistica di Sunhee Kim e Evgeni Stoyanov, frutto della collaborazione tra la compagnia coreana K-Arts Dance Company, la Fondazione Teatro Garibaldi e il Centro Internazionale Danza. Le coreografie, curate da Petipa, Balancine, Alonso, Hoiwoong Yoo, Sun Hee Kim, Jaehee Kim, Juhyn Jo, Evgeni Stoyanov, spazieranno tra classico e moderno, tra il classico puro e il jazz, abbracciando anche un estratto dello Schiaccianoci, tipico balletto natalizio. Il programma prevedrà nello specifico: Polonaise (Tchaikovsky), Elohai (Canto Ebraico), Cha Cha Mambo (Irving Cesar, Vincent Youmans), Pas De Quatre (Pugni), Danza Delle Spade Dal Balletto “Gayne” (Aram Hachaturian), Bolero (Ravel), Carmen (Bizet), Paquita (Minkus), Stars And Stripes Pas De Deux (John Philip Sousa, Pretty Girl (Leonard Bernstein), Ragtime (Ragtime Jazz Band), What About Classic Movement? (Sergei Prokofiev), Aida (Giuseppe Verdi) e Lo Schiaccianoci (Suite) (Tchaikovsky).

Gli artisti dell’Università nazionale delle arti, fondata nel 1993 dal governo della Corea del Sud, protagonisti lo scorso anno di una tournée in America di 45 giorni, con ben nove giorni solo a New York, registrando il tutto esaurito, sono conosciuti come custodi della pura tecnica del repertorio classico russo, ma allo stesso tempo creatori di stili innovativi che guardano alle nuove frontiere della danza contemporanea.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo evento davvero unico – commenta Tonino Cannata, sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi - che giovedì e venerdì prossimo vedrà Modica assoluta protagonista del panorama della danza internazionale. Un grande risultato per la Fondazione da sempre impegnata ad elevare la città come punto di riferimento di iniziative culturali di altissima valenza”.

I biglietti di ingresso possono essere acquistati al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/evento/gran-gala-di-danza-corea-del-sud-modica.

Per info: www.fondazioneteatrogaribaldi.it