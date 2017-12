Musiche del Romanticismo e grandi autori francesi a Ragusa

Ragusa - Un delizioso concerto ieri sera al Teatro Don Bosco di Ragusa con protagonista il duo Maurizio Morganti (clarinetto) e Alessandro Gagliardi (pianoforte). Due artisti d’eccezione per il nuovo appuntamento della 23esima Stagione Concertistica Internazionale “Melodica” promossa dall’omonima associazione culturale, con il patrocinio dell’Assessorato agli Spettacoli del Comune di Ragusa e con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero.

Morganti e Gagliardi hanno proposto un programma molto ampio e particolarmente apprezzato, con la prima parte dedicata al romanticismo di Mendelssohn e con la seconda dedicata invece agli autori francesi, dando prova della loro maestria e della loro esperienza grazie ad una performance di altissimo livello, dimostrando anche di essere due musicisti di rara sensibilità.

Maurizio Morganti ha suonato il suo clarinetto con un bellissimo suono, solida ed efficace tecnica e raffinata ed elegante musicalità.

Alessandro Morganti ha eseguito il programma proposto con grande padronanza, eccezionale temperamento musicale e con le sonorità ora dolci ora marcate e appassionate.

Grande l’affiatamento e la coordinazione del duo che si è esibito con un equilibrio ed una corrispondenza davvero rari fra due esecutori, fusione che ha coinvolto e deliziato il numeroso pubblico intervenuto. Lunghissimi e calorosi gli applausi dei presenti ai quali il duo alla fine ha risposto con delle incantevoli Danze Klezmer come bis. Un nuovo grande successo dell’associazione musicale “Melodica” che propone sempre artisti di livello internazionale.

Prossimo appuntamento con la 23^ Stagione Melodica per sabato 13 gennaio 2018 con le “Donne di Puccini”. Intanto prosegue la prevendita con prenotazione del posto presso la libreria Ubik per il “Gran Galà dell’Opera”, un fuori abbonamento in programma questo sabato 23 dicembre sempre al Teatro Don Bosco, con artisti di fama internazionale. Per info e prenotazioni Libreria Ubik 0932 258423 / 347 2313605; Associazione Melodica 333 4326158 www.melodicaweb.it.