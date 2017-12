Sonia Migliore candidata sindaco di Ragusa

Ragusa - Sonia Migliore ha ufficializzato ieri sera la propria candidatura alla carica di sindaco di Ragusa. Nel corso di una convention a Villa Carlotta, a intervenire in suo favore Claudio Castilletti, presidente del Laboratorio politico 2.0, Mario Chiavola, di Ragusa in Movimento, Pippo Occhipinti, in rappresentanza dell’associazione Progresso e Futuro, Livio Tumino, vice presidente del Lab 2.0.