Gli amici dl pedale nel ricordo di Nello Lorefice

Scicli - Come da tradizione anche nel 2017 il direttivo del Gruppo Sportivo Amici del Pedale ha voluto scambiare gli auguri con tutti i soci con una pedalata di gruppo.

All’arrivo a Scicli, dopo la tradizionale foto davanti all’ingresso del municipio, i partecipanti hanno brindato al Natale nei locali del Millennium.

Per l’occasione alcuni partecipanti hanno indossato i nuovi completino in edizione 2018.

Per gli Amici del pedale il 2017 è stato un hanno intenso con tante gioie e soddisfazioni per i successi della granfondo che nel 2018 festeggerà la decima edizione che per il 40° anno dalla fondazione, ma è stato anche l’anno dell’immatura scomparsa di Nello Lorefice, il presidente che più di ogni altra persona ha contribuito alla crescita del gruppo.